Kültür ve medeniyet şehri: Bursa

Dört bir yanı cennet gibi Türkiye'nin... Öyle ki 81 ilin tümünde doğal güzellikler ve o bölgeyi akıllara kazıyacak bir görsel şölen mutlaka var ve çok çeşitli kültürel yapısıyla medeniyet kalıntılarına da ev sahipliği yapıyor ülkemiz. Biz de güzide kentlerimizden birinde keşfe çıkacağız. "İL İL TÜRKİYE" programımızda Bursa'nın sahip olduğu zenginlikleri ve güzellikleri ele aldık.

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