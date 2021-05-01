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Kulp’ta sokak köpekleri 20 keçiyi telef etti |Video

İHA
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Giriş: 01.05.2021 16:27
Güncelleme:01.05.2021 16:27
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, keçi yavrusu olan oğlak sürüsüne saldırdı. Köpekler 20 oğlağı telef ederken 21 oğlağı da yaraladı. Hayvanların sahibi yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre bu gün sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Yatılı Bölge Ortaokulu yakınlarında Recep Olca adlı vatandaşın ahırına köpekler saldırdı. Saldırı sonucu 20 keçi yavrusu olan oğlak telef oldu 21 keçi yavrusu olan oğlak ise yaralandı.

Küçükbaş hayvan üreticisi Recep Olca, "Yaşadığımız olayın şokunu üzerimizden atamıyoruz. Keçi yavrularımıza, etrafı sağlam bir şekilde tel örgüyle örmüş olduğumuz alanda bakıp besliyorduk. Ahırımızın kapı girişinin alt kısmında ilçe merkezinde dolaşan başı boş köpek mi yoksa sahipli köpek mi bilmiyorum ama sabah ahırıma geldiğimde 4 tane köpek ahırımdaydı ve bu köpekler beni görür görmez ahırımın giriş kapsından tellerin altından çıkarak kaçtı. Ahırımın giriş kapısına geldiğimde şok bir manzarayla karşılaştım ve ahırımın içindeki hayvanlarımın bazıları yerde çırpınarak can çekişiyordu, bazıları ise cansız bir şekilde yerde uzanmıştı.

Bu ahırıma giren 4 köpek ahırımın giriş kapısındaki telleri zorlayıp kaldırmaları sonucu ahırıma girmişler ve ahırımda mevcut bulunan 20 adet küçük baş hayvanım olan oğlağı telef ettiler. 21 oğlağı da yaraladılar.

Ciddi anlamda bana zarar verdiler, 12 nüfuslu bir aileyim. Zaten maddi durumum iyi değil, geçimlerimizi zor şartlar altında sürdürmekteyim, ailece bu hayvanlara bakarak geçimlerimizi sağlamaya çalışmaktaydık. Bir yıllık tüm emeğimiz boşa gitti. Sadece bu sene 40 bin TL civarında borç edinerek bu hayvanların beslemesinde harcadım. Tek geçim kaynağımız bu hayvanlarımızda oda yok oldu ve şu anda çaresiz bir şekildeyiz. Çoluk çocuğumuzun rızkı böylece ziyan oldu, tek isteğimiz eskisi gibi geçimlerimizi sağlayabilmemiz ve borçlarımı ödeyebilmem için yetkililerden ve hayırseverlerin bize yardım etmesidir" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar ilçede aynı olayların son aylarda üsten üstte birçok kez yaşandığını yetkililerin bir an önce tedbir almasını istedi.

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