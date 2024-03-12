12 Mart 2024, Salı
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Külotlu çorap cinayeti davasında Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı
Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i babasıyla birlikte külotlu çorapla boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Seçil Çiftçi ile yardım etmekle suçlanan babası Cemal Çiftçi'nin davasında, Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, maktuldeki yaralanmaların tamamının sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi. Olayı tek başına yaptığını söyleyen Seçil Çiftçi, Takıntılıydı. Tokat'tan İstanbul'a geldi. Olaylara kendisi sebebiyet verdi diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme tahliye talebini reddederek dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.