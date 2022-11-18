18 Kasım 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kulaklıkta yüksek ses duyma kaybına sebep oluyor
Kulaklıklar yaşamın bir parçası oldu adeta. Ancak kulaklık takarken yüksek sesle müzik dinlenmesi ilerleyen yaşlarda duyma kaybına sebep olabiliyor. Uzmanlar sesi kısmanın hem kulak sağlığı hem de çevreyle ilişiğin kesilmemesi açısından önemine dikkat çekiyor.