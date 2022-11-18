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Kulaklıkta yüksek ses duyma kaybına sebep oluyor

A Haber
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Giriş: 18.11.2022 09:09
Kulaklıklar yaşamın bir parçası oldu adeta. Ancak kulaklık takarken yüksek sesle müzik dinlenmesi ilerleyen yaşlarda duyma kaybına sebep olabiliyor. Uzmanlar sesi kısmanın hem kulak sağlığı hem de çevreyle ilişiğin kesilmemesi açısından önemine dikkat çekiyor.
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