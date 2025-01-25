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Kulaklık kullanımına dikkat! Yüksek sesle müzik işitme kaybına neden oluyor

Kulaklık kullanımına dikkat! Yüksek sesle müzik işitme kaybına neden oluyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 11:39
Kulaklıkla müzik dinlemek, günümüzde birçok insanın vazgeçemediği bir alışkanlık ancak müziğin keyfini çıkarırken sağlığımızı tehlikeye atmamak için dikkatli olmamız gerekiyor. Peki yüksek sesle müzik dinlemenin işitme kaybına yol açabileceği konusunda uzmanlar ne diyor...
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Kulaklık kullanımına dikkat! Yüksek sesle müzik işitme kaybına neden oluyor
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