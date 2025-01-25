Kulaklık kullanımına dikkat! Yüksek sesle müzik işitme kaybına neden oluyor

Kulaklıkla müzik dinlemek, günümüzde birçok insanın vazgeçemediği bir alışkanlık ancak müziğin keyfini çıkarırken sağlığımızı tehlikeye atmamak için dikkatli olmamız gerekiyor. Peki yüksek sesle müzik dinlemenin işitme kaybına yol açabileceği konusunda uzmanlar ne diyor...

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