Kulak çınlaması olanlar dikkat! Kulak çınlaması işitme kaybının habercisi mi?

Kulak çınlaması zaman zaman hepimizin başına gelebilen ve altında pek çok farklı neden yatabilen bir durum. Ancak uzmanlar bu çınlamanın hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Peki kulak çınlaması neden olur?

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