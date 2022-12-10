10 Aralık 2022, Cumartesi
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Kulağına kar suyu kaçmayan hamsi küçük kaldı! Tezgahlarda hayal kırıklığı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken vatandaşlar Karadeniz hamsisine ise hasret kaldı. Balıkçılar hamsinin azlığını palamut bolluğuna bağlarken, bilinçsiz avlanma nedeniyle hamsinin büyüyemediğini belirtti.