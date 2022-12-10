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Kulağına kar suyu kaçmayan hamsi küçük kaldı! Tezgahlarda hayal kırıklığı

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Giriş: 10.12.2022 13:10
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken vatandaşlar Karadeniz hamsisine ise hasret kaldı. Balıkçılar hamsinin azlığını palamut bolluğuna bağlarken, bilinçsiz avlanma nedeniyle hamsinin büyüyemediğini belirtti.
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