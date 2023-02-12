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Kulağına ezanı asker okudu! İşte bebeğe koyduğu isim

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Giriş: 12.02.2023 15:20
Osmaniye'de depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe, jandarma personeli tarafından 'Umut' ismi verildi. Hüznün ve acının yanında neşeli anlar yaşanmasına sebep olan Umut bebeğe jandarmalar 'hoş geldin' diye seslendi.
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