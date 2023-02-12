Kulağına ezanı asker okudu! İşte bebeğe koyduğu isim

Osmaniye'de depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe, jandarma personeli tarafından 'Umut' ismi verildi. Hüznün ve acının yanında neşeli anlar yaşanmasına sebep olan Umut bebeğe jandarmalar 'hoş geldin' diye seslendi.

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