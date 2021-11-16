Kuka tesbihi antibakteriyel özelliğinden dolayı oldukça rağbet görüyor

Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar antibakteriyel özelliği bulunan kuka tesbihlere yöneldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası binlerce insan hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Korona virüse yakalanmamak isteyen vatandaşlar ise tedbiri elden bırakmıyor. Bu kapsamda antibakteriyel özelliği taşıyan kuka tesbihler oldukça rağbet gördü. Yurtdışından gelen kuka, Sivaslı tesbih ustası Yasin Demir’in elinde sanata dönüşüyor. Birçok işlemden geçen kuka adeta korona savar halini alıyor. Antibakteriyel özelliği bulunan kuka tesbihler, eldeki mikrobu öldürdüğü için vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.