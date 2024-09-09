10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Küfür tartışmasında arkadaşının canına kıydı!

Küfür tartışmasında arkadaşının canına kıydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2024 23:49
Adana’da seyyar dönerci Ozan Alpay, küfürlü konuşma iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Gökhan B. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polisin operasyonuyla yakalanan Gökhan B., ifadesinde, Ozan Alpay'ın küfrettiğini iddia ederek “Alkollüydüm kavga ettik. Bana küfür edince sinirden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küfür tartışmasında arkadaşının canına kıydı!
Küfür tartışmasında arkadaşının canına kıydı!
Verimli topraklarda domatesler tarlada kaldı!
Verimli topraklarda domatesler tarlada kaldı!
Eser kaçakçılarına dedektör köpekli harekat!
Eser kaçakçılarına dedektör köpekli harekat!
Hırvatistan’da yağmur yağışı hayatı felç etti!
Hırvatistan’da yağmur yağışı hayatı felç etti!
Narin’in cesedinin taşındığı otomobilin görüntüleri!
Narin’in cesedinin taşındığı otomobilin görüntüleri!
Uzman Çavuş Büyükçaylı son yolculuğuna uğurlandı!
Uzman Çavuş Büyükçaylı son yolculuğuna uğurlandı!
Tokat şehit Kızılateş’i son yolculuğuna uğurladı!
Tokat şehit Kızılateş’i son yolculuğuna uğurladı!
Şehit Uzman Çavuş Aykanat toprağa verildi!
Şehit Uzman Çavuş Aykanat toprağa verildi!
Tur teknesinde anne ve çocuk dehşet anlar yaşadı!
Tur teknesinde anne ve çocuk dehşet anlar yaşadı!
13 yaşındaki Sevda 3 gündür kayıp!
13 yaşındaki Sevda 3 gündür kayıp!
Okula yakınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
Okula yakınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Daha Fazla Video Göster