Küfür tartışmasında arkadaşının canına kıydı!

Adana’da seyyar dönerci Ozan Alpay, küfürlü konuşma iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Gökhan B. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polisin operasyonuyla yakalanan Gökhan B., ifadesinde, Ozan Alpay'ın küfrettiğini iddia ederek “Alkollüydüm kavga ettik. Bana küfür edince sinirden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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