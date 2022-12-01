Küçüksu Spor Kompleksi ne zaman tamamlanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi de 3,5 yıldır tamamlamadığı bir spor salonuyla tartışmaların odağında. Üsküdar'da 2018'de başlayan ancak seçimlerden sonra durdurulan spor salonu için, aralık ayında yeniden ihale yapılacak. İhale ilanında geçen "proje için ikinci tamamlama inşaatı" ifadesi ise yetersizlik iddialarını gündeme getirdi.

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