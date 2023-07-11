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Küçüksu Deresi’nde kirlilik neden önlenemiyor?

A Haber
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Giriş: 11.07.2023 15:52
İstanbul'da Beykoz Küçüksu Deresi'nde kirlilik bir türlü önlenemedi. Bölgede oluşan kötü koku da çevre halkını da oldukça rahatsız ediyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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