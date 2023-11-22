Küçükçekmece'de tutsak tutuldukları binadan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybeti

Küçükçekmece'de yurt dışına çıkmak için anlaştıkları kişiler tarafından bir evde tutsak tutulan yabancı uyruklu iki kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı. Aşağı atlayanlardan biri hayatını kaybetti. Diğeri ise binanın dışında bulunan klimanın üzerine düşerek yara almadan kurtuldu.