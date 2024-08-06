06 Ağustos 2024, Salı
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Küçükçekmece'de tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar
İstanbul Küçükçekmece'de iki kişinin tamirhaneden çaldığı araç yol ortasında bozulunca şüpheliler yakayı ele verdi. Araç sahibine yakalanan ve darp edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.