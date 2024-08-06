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Küçükçekmece'de tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar

Küçükçekmece'de tamirciden çaldıkları araç bozulunca sahibine yakalandılar

İHA
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Giriş: 06.08.2024 13:48
İstanbul Küçükçekmece'de iki kişinin tamirhaneden çaldığı araç yol ortasında bozulunca şüpheliler yakayı ele verdi. Araç sahibine yakalanan ve darp edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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