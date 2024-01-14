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Küçükçekmece'de silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Giriş: 14.01.2024 13:30
Küçükçekmece'de kardeşiyle birlikte motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hasan Kozluk hayatını kaybetti. Kozluk'un kardeşinin hafif şekilde yaralandığı silahlı saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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