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Küçükçekmece’de pazarcıların kavgası kamerada

Küçükçekmece’de pazarcıların kavgası kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 19:52
Küçükçekmece İstasyon Mahallesindeki Pazartesi Pazarında sebze-meyve tezgahına bakan kişiler ile çorap tezgahına bakan adam arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sebze-meyve tezgahında bulunan kişiler saldırmaya başladı. Kavga sırasında şahıslar çorap tezgahında bulunan adama terazi kefesi ve tekmeyle vurmaya başladı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırıya uğrayan çorap tezgahındaki adam aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kavga anları pazara gelen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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Küçükçekmece’de pazarcıların kavgası kamerada
Küçükçekmece’de pazarcıların kavgası kamerada
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