Küçükçekmece’de, park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz iki şahıs, sokakta bağırarak ilerledi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki şahıs, daha sonra park halindeki araçları yumruk ve tekmeleyerek zarar vermeye başladı. Araçlardan bir tanesinin aynası kırıldı. İki erkek şahıs ardından sokak bağırarak uzaklaşmaya başladı. Şahısları bağırması ve araçları tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.