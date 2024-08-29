Küçükçekmece'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı! Ekipler alarma geçti

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sebebiyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN