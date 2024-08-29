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Küçükçekmece'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı! Ekipler alarma geçti

Küçükçekmece'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı! Ekipler alarma geçti

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.08.2024 09:22
Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sebebiyle yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşte tüm detaylar…
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