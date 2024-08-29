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Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 5’i ağır yaralı 10 yaralı

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 5’i ağır yaralı 10 yaralı

Ramazan Almaçayır
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 09:35
İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy’de metrobüs kaza yaptı. Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsün karıştığı kazada 5’i ağır 10 yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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