29 Ağustos 2024, Perşembe
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Küçükçekmece'de metrobüs kazası: 5’i ağır yaralı 10 yaralı
İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Sefaköy’de metrobüs kaza yaptı. Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsün karıştığı kazada 5’i ağır 10 yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.