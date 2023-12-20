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Küçükçekmece'de kulüp başkanına silahlı saldırı

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Giriş: 20.12.2023 16:23
Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, otopark işletmeciliği yapan kiracısının yakını Levent Kalaycı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Levent Kalaycı, 9 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan kulüp başkanı Ahmet Ulaş, hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin saldırının ardından elinde silahla kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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