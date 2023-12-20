Küçükçekmece’de kulüp başkanına silahlı saldırı

Küçükçekmece'de Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, otopark işletmeciliği yapan kiracısının yakını Levent Kalaycı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Levent Kalaycı, 9 el ateş ettikten sonra kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Bacağına isabet eden 4 kurşun ile yaralanan kulüp başkanı Ahmet Ulaş, hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin saldırının ardından elinde silahla kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.