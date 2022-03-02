Küçükçekmece'de korku dolu anlar; otomobillerini alevlerden böyle kaçırdılar

Küçükçekemce'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Mahalle sakinleri, dar sokakta yükselen alevlerden otomobillerini kaçırmak için yarışa girdi. O sırada yaşanan ufak çaplı patlamalar korkuya neden oldu.