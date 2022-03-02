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Küçükçekmece'de korku dolu anlar; otomobillerini alevlerden böyle kaçırdılar

DHA
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Giriş: 02.03.2022 10:10
Küçükçekemce'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Mahalle sakinleri, dar sokakta yükselen alevlerden otomobillerini kaçırmak için yarışa girdi. O sırada yaşanan ufak çaplı patlamalar korkuya neden oldu.
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