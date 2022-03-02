02 Mart 2022, Çarşamba
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Küçükçekmece'de korku dolu anlar; otomobillerini alevlerden böyle kaçırdılar
Küçükçekemce'de sokakta seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kendini dışarı atarken, alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Mahalle sakinleri, dar sokakta yükselen alevlerden otomobillerini kaçırmak için yarışa girdi. O sırada yaşanan ufak çaplı patlamalar korkuya neden oldu.