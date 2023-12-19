19 Aralık 2023, Salı
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Küçükçekmece’de kız meselesi ‘kanlı’ bitti: 1’i ağır 2 yaralı
Olay, Pazar günü saat 15.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G., Utku A., ve Ali N.’nin içinde bulunduğu 7 kişilik grup toplandı. Toplanan gruptan B.G., ile Utku A.,(18) ‘kız meselesi’ yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.’ye tokat attı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.’yi kovalayarak ateş etmeye başladı. Olayda Ali N. ve Utku A., yaralandı.