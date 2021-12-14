Küçükçekmece'de kılıçlı görüntüler yürekleri ağızlara getirdi! Görüntülerdeki gencin annesi: Al bunu çöpe at dedim

Son dakika haberlerine göre; İstanbul Küçükçekmece'de elinde kılıçla dolaşan bir genç paniğe yol açtı. Görüntüler hızla yayılırken, ilçe halkı birbirlerini dikkatli olması hususunda uyardı. Mahalle sakini Mustafa Yenimolla, "Herkesin hayatından endişe ediyoruz" ifadesini kullanırken, görüntülerdeki çocuğun annesi de açıklamada bulundu. Ataşehir'de Başak Cengiz adlı bir genç kız samuray kılıcı ile sokak ortasında katledilmiş, toplumda büyük yara açmıştı. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları…