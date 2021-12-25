25 Aralık 2021, Cumartesi
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Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı! O anlar kamerada
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir otoparkta, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerinde 50'ye yakın mermi kovanı bulundu. Polis, otoparka gelerek rastgele ateş açan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Silahlı çatışma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.