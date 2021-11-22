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Küçükçekmece'de hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü

İHA
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Giriş: 22.11.2021 12:43
Güncelleme:22.11.2021 12:43
Küçükçekmece’de bir restoran sahibi, iddiaya göre yemek yiyerek alkol alan ancak hesabı ödemeyen müşterisini sokak ortasında dövdü. Dayak yiyen adamı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Olay, Küçükçekmece'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda yemek yiyen ve alkol alan şahıs çıkışta hesabı ödemek istemedi. Bunun üzerine müşteri ve iş yeri sahibi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Restorandan sokağa taşan kavgada iş yeri sahibi hesabı ödemeyen adamı sokak ortasında tekme tokat dövmeye başladı. Yerde tekme ve yumrukların hedefi olan adam kendini korumak istese de başarılı olamadı. Bir süre dayak yiyen adamın imdadına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Araya giren vatandaşlar restoran sahibini güçlükle yatıştırabildi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
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