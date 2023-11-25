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Küçükçekmece'de gasp kamerada

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Giriş: 25.11.2023 13:55
Olay, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece'de meydana geldi. Yaşları küçük olduğu öğrenilen 5 kişi, sokakta yürüyen yabancı uyruklu bir kişiyi tehdit ederek cep telefonunu istedi. Korkarak kaçmaya başlayan adamı yakalayan grup, darbetti. Cep telefonunu alan grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri Bahçelievler'de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yabancı uyruklu iki kişiye ait cep telefonu bulundu.
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