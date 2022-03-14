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Küçükçekmece’de freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Sürüklediği 2 arabayla binaya daldı

İHA
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Giriş: 14.03.2022 15:38
Güncelleme:14.03.2022 15:38
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde freni boşalan kamyon, 2 arabaya çarptı. Kamyon sürüklediği araçla beraber bir binanın duvarına çarparak durabildi. Binanın zemin ile 1. katındaki dairelerde hasara yol açan feci kaza güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay, Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde saat 11.50 sularında gerçekleşti.

FRENİ BOŞALDI

Edinilen bilgiye 16 SP 258 plakalı kamyon yokuş yukarı çıkmak istediği sırada araç arıza yaptı. Sürücünün rampada düzeltmeye çalıştığı kamyonun freni boşaldı.

ELEKTRİK DİREĞİNİ SÖKTÜ

Önce 57 AAU 955 plakalı otomobile çarpan kamyon daha sonra elektrik direğini yerinden söktü. Ardından park halindeki 34 BF 6032 plakalı otomobille birlikte sürüklenen kamyon, apartmanın duvarına çarptı.

BİNADA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kamyon ve otomobilin çarptığı binanın zemin ve 1. katındaki dairelerde hasar oluştu. Kamyonun kaza yaptığı o anlar ise kameraya yansıdı.

"KAHVALTI EDERKEN ARABANIN YUKARI DOĞRU GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM"

Çok korktuklarını ifade eden Şenol Cihan, "Birinci katta oturuyorum kahvaltı ederken arabanın yukarı doğru geçtiğini gördüm. Bir dakika sonra bina sallanmaya başladı hanıma söyledim. Dışarı çıkıp baktığımda araba cama yapışmıştı. Kamyon aracı sürüklemişti" şeklinde konuştu.

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