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Küçükçekmece'de fırtına camı çerçeveyi indirdi, çalışanı böyle savurdu

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Giriş: 14.11.2023 14:00
İstanbul Küçükçekmece'de şiddetli fırtına, otomobil bakım servisinin cam bölmesini yerinden söktü, bir çalışanı da savurup yaralanmasına neden oldu.
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