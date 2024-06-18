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Küçükçekmece’de denize giren 11 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 17:39
Küçükçekmece’de ailesiyle birlikte denize giren 11 yaşındaki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran yardımıyla karaya çıkartılan çocuk, tedavi edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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