15 Temmuz 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Küçükçekmece'de boşanmak isteyen kadın eşi tarafından böyle darp edildi
İstanbul Küçükçekmece'de boşanmak isteyen bir kadın, eşi tarafından iş yerinde darp edildi. Elinde bıçakla iş yerine gelen şahsın kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, talihsiz kadın, “Ben de herkes gibi ecelimle ölmek istiyorum. Ben özgür yaşamak istiyorum. Ben bu adam yüzünden ölmek istemiyorum” dedi.