03 Mart 2024, Pazar
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Küçükçekmece'de bir sürücü trafikte makas atarken başka sürücüye çarptı: O anlar kamerada
Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Tem Yanyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir sürücü, sol şeride dikkatsiz bir şekilde geçerken kazanın eşiğinden dönüldü. Yoluna devam eden dikkatsiz sürücü tekrar makas atmaya çalıştığı sırada önce başka bir araca ardından bariyerlere çarparak durabildi. O anlar ise başka bir sürücünün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.