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Küçükçekmece’de, bir haftada aynı iş yerine iki kez silahlı saldırı

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Giriş: 20.09.2023 15:29
Olay 22 Ağustos 2023 tarihinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde ambalaj ve temizlik işi yapan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenmeyen şapkalı bir kişi müşteri gibi gelip, ürünler hakkında fiyat almaya başladı. Daha sonra şahıs belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibi Fatih Aslan’a doğrulttu. Silah önce tutukluluk yaptı, ardından saldırganın üzerine atlamasıyla Aslan, yara almadan kurtuldu. Yaşanan boğuşma sırasında şapkalı saldırgan Aslan’ın kafasına silahın dipçiği ile vurarak yaraladıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan Aslan olayın hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı.
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