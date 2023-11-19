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Küçükçekmece’de 4 kişi böcek ilacından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 19.11.2023 18:37
Küçükçekmece’de böcek için ilaçlama yapılan binadaki 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, 5 katlı binadaki bir dairede, böcek için ilaçlama yapıldı.
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