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Küçükçekmece-Yenibosna arası metrobüs yolu yenilenecek! D-100 karayolu 2 şeride düşecek

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 05.07.2024 16:00
Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda 90 gün sürecek çalışma yarın başlıyor. Bölgede özellikle sabah ve akşam trafiğin kilit olması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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