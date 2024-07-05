Küçükçekmece-Yenibosna arası metrobüs yolu yenilenecek! D-100 karayolu 2 şeride düşecek

Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs yolunda 90 gün sürecek çalışma yarın başlıyor. Bölgede özellikle sabah ve akşam trafiğin kilit olması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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