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Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda 3 servis aracı, 1 su tankerinin karıştığı zincirleme kaza: 13 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 09:11
Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda 3 servis aracı ve 1 su tankerinin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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