Küçükçekçemece’de makas atıp sürücülere hakaret eden maganda kamerada

Küçükçekmece Tem Otoyolu'nda trafikte makas atarak ilerleyen ve sürücülere ağır hakaretler eden maganda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Bir sürücüye de kaza yaptıran şahsa toplamda 48 bin 607 lira para cezası uygulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN