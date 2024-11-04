Küçük Şirin son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul'da 2 gün boyunca kayıp olarak aranan ardından Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cenaze töreni memleketi Şanlıurfa'da yapıldı. Törende gözyaşları sel olurken, Şirin'in mezarına gelinlik ve papatyalar bırakırken yakınları ise katilin idam edilmesini istedi.