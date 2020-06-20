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Küçük kızını kurdun ağzından kurtardı! Kayseri'de kan donduran olay |Video

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Giriş: 20.06.2020 14:30
Güncelleme:20.06.2020 14:31
Kayseri'de park oyun oynayan küçük kız bir kurdun saldırısına uğradı. Kurdun sürüklediği 3 yaşındaki kızı ölmekten babası kurtardı. Kızını kurdun ağzından kurtaran kahramana baba Rıfat Saykaya yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Kayseri'de parkta oyun oynayan 3 yaşındaki Eylül, kurt saldırısına uğradı. Gelen sesler üzerine parka koşan baba, kızını son anda kurdun ağzından aldı.

KAHRAMAN BABA DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Kayseri'de, parkta oyun oynarken kurt saldırısı sonucu yaralanan Eylül Saykaya (3) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızını kurttan kurtaran baba Rıfat Saykaya, "Hayvan ağzında poşet götürüyor sandık. Sonra dikkatli bakınca kızımı götürdüğünü gördük. Koştuk ve bağırdık, kurt kızımı bırakıp gitti" dedi.

YARALI KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana geldi. Rıfat Saykaya, komşusu Turgut Soysal ile evinin önünde araç tamir ederken, kızı Eylül Saykaya ise, parkta oyun oynamaya başladı. Hayvan sesleri duyan baba Saykaya, parka gelen kurdun kızı Eylül'ü götürdüğünü gördü. Saykaya, koşup hayvana taş atarak kurdun kızını bırakmasını sağladı. Yüzünden ve başından yaralanan Eylül, komşularının otomobili ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylül, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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