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Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı

İHA
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Giriş: 01.09.2021 09:57
Apartmanda bulunan çocuk bisikletini eline alıp hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı pişkin hırsızın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de apartmana giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan çocuk bisikletini çalarak kayıplara karıştı. Apartmandan çıkarken kapıda bulunan çocuklarla da konuşan pişkin hırsızın o anları apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi Obay Sokakta bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, binaya giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Etrafta kimsenin olmadığını anlayınca bisikletini alıp binadan çıktı.

4 yaşındaki küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız bina çıkışında bulunan çocuklara ve vatandaşlara aldırış etmedi. Pişkin hırsız kapıda bulunan çocuklarla konuştuktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızın o anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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