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Küçük çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi!

Küçük çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 00:15
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun Ağabeyinin evinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti, 12 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.
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Küçük çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi!
Küçük çocukların tüfekle oyunu ölüm getirdi!
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