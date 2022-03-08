08 Mart 2022, Salı
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Küçük çocuk taksiye istifra edince kavga çıktı!
Ankara'da 2 yaşındaki Melis M., istifra ederek taksinin koltuğunu kirletti. Aracının kirlendiği gerekçesiyle müşteriden 150 lira isteyen şoför, olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Küçük kızın babasının kafasını parfüm şişesiyle yaran taksici, araya giren anneyi de tartakladı.