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Küçük çocuk gördü yakayı ele verdi! Hırsız Hatice 67. işinde yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2022 11:51
İstanbul Sarıyer'de Anaokulu öğretmenin evine giren iki hırsız o sırada evde bulunan 14 yaşındaki çocuğa yakalanınca biri çocuğun kapısını tuttu diğeri çaldıklarını çantaya doldurdu. Ardından apar topar evden kaçtı. Yaşadığı şoku atlatınca "Anne eve hırsız girdi" diye annesini arayan çocuk korku içinde annesini beklemeye başladı. Eve gelip gördüğü manzara karşısında krize giren annenin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinden, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yalova'da yakalanan şüpheliler Taner D. ve Hatice Ç. gözaltına alındı. Hatice Ç.'nin 66 kez benzer olaylara karıştığı öğrenildi.
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