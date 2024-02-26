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Küçük çocuk gittiği bakkalda dayak yedi! Darbettiği çocuğu yerden yere vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 15:56
İstanbul Esenyurt'ta küçük bir çocuk, alışveriş yapmak için bakkala gitti. Bakkalda, hiç tanımadığı bir adam tarafından darbedildi. Küçük çocuğun saldırıya uğradığı o anlar, güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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