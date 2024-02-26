Küçük çocuk gittiği bakkalda dayak yedi! Darbettiği çocuğu yerden yere vurdu

İstanbul Esenyurt'ta küçük bir çocuk, alışveriş yapmak için bakkala gitti. Bakkalda, hiç tanımadığı bir adam tarafından darbedildi. Küçük çocuğun saldırıya uğradığı o anlar, güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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