29 Haziran 2024, Cumartesi
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Küçük çocuğun oyunu eceli oldu! 10 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tokat'ta üzerlerinde iki çocuk traktörün üzerinde oyun oynamaya başladı. 10 yaşındaki Duran Efe Kaya’nın traktörü çalıştırmasıyla raktör 3 metrelik bahçe duvarından düştü. Traktörü çalıştıran Duran Efe Kaya olay yerinde hayatını kaybederken traktör üzerinde oynayan 14 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.