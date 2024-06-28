29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Küçük çocuğun oyunu eceli oldu! 10 yaşındaki çocuk traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2024 23:45
Tokat'ta üzerlerinde iki çocuk traktörün üzerinde oyun oynamaya başladı. 10 yaşındaki Duran Efe Kaya’nın traktörü çalıştırmasıyla raktör 3 metrelik bahçe duvarından düştü. Traktörü çalıştıran Duran Efe Kaya olay yerinde hayatını kaybederken traktör üzerinde oynayan 14 yaşındaki çocuk ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük çocuğun oyunu eceli oldu!
Küçük çocuğun oyunu eceli oldu!
Refah’tan göç eden Filistinlilerin üzerine ateş açıldı!
Refah'tan göç eden Filistinlilerin üzerine ateş açıldı!
Bakırköy açıklarında yük gemisi karaya oturdu!
Bakırköy açıklarında yük gemisi karaya oturdu!
Mudanya’da denizinde erkek cesedi bulundu!
Mudanya'da denizinde erkek cesedi bulundu!
Kastamonu’da iki grup arasında silahlı kavga!
Kastamonu'da iki grup arasında silahlı kavga!
Gerçeğini aratmayan tatbikat!
Gerçeğini aratmayan tatbikat!
Yayla evi yangında küle döndü!
Yayla evi yangında küle döndü!
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 kişi yaralandı
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı! 1 kişi yaralandı
Emine Erdoğan, Anadoludakiler projesini tanıttı!
Emine Erdoğan, "Anadoludakiler" projesini tanıttı!
Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi!
Çaldığı motosikleti caddede ateşe verdi!
Komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler
Komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler
Gürün’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Gürün’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Daha Fazla Video Göster