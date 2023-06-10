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Küçük çocuğu okul koridorlarında dövmüştü! Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle

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Giriş: 10.06.2023 11:31
Aksaray'da öğrencisine koridorda dayak atan öğretmen Ali Rıza Yücel, dehşet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından görevden alındı. Ancak Yücel bununla da kalmadı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili harekete geçen Yücel, o dönem kendisine hakaret edenlere dava açtı.
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