10 Haziran 2023, Cumartesi
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Küçük çocuğu okul koridorlarında dövmüştü! Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle
Aksaray'da öğrencisine koridorda dayak atan öğretmen Ali Rıza Yücel, dehşet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından görevden alındı. Ancak Yücel bununla da kalmadı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili harekete geçen Yücel, o dönem kendisine hakaret edenlere dava açtı.