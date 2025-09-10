Küçük Berra ihmal kurbanı mı? Kreş yönetimi havale dedi ama...

4 yaşındaki Berra Dizi, Bursa'da özel bir kreşte yaz okuluna gidiyordu. Yüzme dersi sırasında okul yönetiminin iddiasına göre havale nöbeti geçirdi. Küçük kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Acılı aile çocuklarının ölümünde okulun ihmali olduğu görüşünde. Tek istekleri sorumluların tutuklanması...

