10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Küçük Berra ihmal kurbanı mı? Kreş yönetimi havale dedi ama...
Küçük Berra ihmal kurbanı mı? Kreş yönetimi havale dedi ama...

Küçük Berra ihmal kurbanı mı? Kreş yönetimi havale dedi ama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 14:54
4 yaşındaki Berra Dizi, Bursa'da özel bir kreşte yaz okuluna gidiyordu. Yüzme dersi sırasında okul yönetiminin iddiasına göre havale nöbeti geçirdi. Küçük kız hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Acılı aile çocuklarının ölümünde okulun ihmali olduğu görüşünde. Tek istekleri sorumluların tutuklanması...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük Berra ihmal kurbanı mı? Kreş yönetimi havale dedi ama...
Beylikdüzü’nde yaşanan köpek dehşeti
Beylikdüzü'nde yaşanan köpek dehşeti
Görme engelli vatandaş 50 yıldır darbuka çalıyor
Görme engelli vatandaş 50 yıldır darbuka çalıyor
İzmir saldırısında istihbarat teşkilatları izi mi?
İzmir saldırısında istihbarat teşkilatları izi mi?
Alanya’da 8 araç birbirine girdi
Alanya'da 8 araç birbirine girdi
İnönü’de gökyüzü hayali gerçek oluyor
İnönü'de gökyüzü hayali gerçek oluyor
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri
2 bin 587 rakımlı dağın zirvesinde deniz fosilleri
Kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı
Kadın yayaya tokat atan trafik zorbası yakalandı
Küçük Berra ihmal kurbanı mı?
Küçük Berra ihmal kurbanı mı?
Hatay’da 26 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da 26 kaçak göçmen yakalandı
Üniversite öğrencilerine burs tuzağı
Üniversite öğrencilerine burs tuzağı
Özel okullarda kitap dayatması!
Özel okullarda kitap dayatması!
Fatih Acacı cinayetinden saniyeler önce...
Fatih Acacı cinayetinden saniyeler önce...
Daha Fazla Video Göster