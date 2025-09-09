Küçük Berra ihmal kurbanı mı?

Bursa’da özel bir kreşte yaz okuluna giden 4 yaşındaki Berra Dizî, yüzme dersi sırasında okul yönetiminin iddiasına göre havale nöbeti geçirdi. Küçük kız hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Acılı aile, çocuklarının ölümünde okulun ihmali olduğunu belirterek, tek taleplerinin sorumluların tutuklanması olduğunu açıkladı.

