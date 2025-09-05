05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Küçük bedeni ölümün eşiğine geldi: Araba çarpan çocuğu darp ettiler
Küçük bedeni ölümün eşiğine geldi: Araba çarpan çocuğu darp ettiler

Küçük bedeni ölümün eşiğine geldi: Araba çarpan çocuğu darp ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 21:18
Yine hedefte küçük bir çocuk vardı. İddiaya göre 10 yaşındaki Ali Umut’tan önce bisikletini istediler, vermeyince tehdit ettiler. Saldırganlardan kaçmaya çalışan çocuk ise bir aracın çarpması sonucu yere düştü. Yürek burkan görüntüler hemen ardından ortaya çıktı. Saldırganlar, düşen çocuğu yerde darp etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçük bedeni ölümün eşiğine geldi: Araba çarpan çocuğu darp ettiler
İnternet üzerinden tetikçi pazarlığı!
İnternet üzerinden tetikçi pazarlığı!
Araba çarpan çocuğu darp ettiler
Araba çarpan çocuğu darp ettiler
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon tıra arkadan çarptı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon tıra arkadan çarptı!
Nikahlarına yetiştiren şoförü şahit yaptılar
Nikahlarına yetiştiren şoförü şahit yaptılar
Otobüs şoförüne bıçakla saldıran zanlı yakalandı
Otobüs şoförüne bıçakla saldıran zanlı yakalandı
Sinoplulardan Özgür Özel’in sözlerine tepki
Sinoplulardan Özgür Özel'in sözlerine tepki
Oto hırsızlığında akılalmaz yöntem!
Oto hırsızlığında akılalmaz yöntem!
Osmangazi’de ormanlık alanda yangını çıktı!
Osmangazi'de ormanlık alanda yangını çıktı!
Çubuk’ta ’turşu festivali’ başladı!
Çubuk'ta 'turşu festivali' başladı!
Kocaeli’de dondurma yüklü kamyonet ile yolcu otobüsü kaza yaptı
Kocaeli'de dondurma yüklü kamyonet ile yolcu otobüsü kaza yaptı
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Savcı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Ağabeyini darbeden şahsı bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Ağabeyini darbeden şahsı bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Daha Fazla Video Göster