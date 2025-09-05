Küçük bedeni ölümün eşiğine geldi: Araba çarpan çocuğu darp ettiler

Yine hedefte küçük bir çocuk vardı. İddiaya göre 10 yaşındaki Ali Umut’tan önce bisikletini istediler, vermeyince tehdit ettiler. Saldırganlardan kaçmaya çalışan çocuk ise bir aracın çarpması sonucu yere düştü. Yürek burkan görüntüler hemen ardından ortaya çıktı. Saldırganlar, düşen çocuğu yerde darp etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN