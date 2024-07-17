17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Küçük Amar yıllardır deri hastalığı ile mücadele ediyor! Vücudu yaralar içinde

Küçük Amar yıllardır deri hastalığı ile mücadele ediyor! Vücudu yaralar içinde

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2024 16:50
Amar henüz 10 yaşında ve doğduğu günden bu yana amansız bir deri hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudu yaralar içinde, ailesi çaresiz. Küçük çocuğun hayali sağlığına kavuştuktan sonra eğitimini tamamlayıp öğretmen olmak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yıllardır deri hastalığı ile mücadele ediyor!
Yıllardır deri hastalığı ile mücadele ediyor!
Temmuz ayında çocukların kayak keyfi
Temmuz ayında çocukların kayak keyfi
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Dünyayla temas kurmamış kabile görüntülendi
Emniyet’in havadaki gözü kulağı!
Emniyet’in havadaki gözü kulağı!
Tamirci dehşeti! Çekiçle 4 kişiyi yaraladı
Tamirci dehşeti! Çekiçle 4 kişiyi yaraladı
Esenyurt’ta restoran silahlı saldırı!
Esenyurt’ta restoran silahlı saldırı!
Tunca Nehri yeşile büründü
Tunca Nehri yeşile büründü
Ankara’da toplanmayan çöp sorunu!
Ankara’da toplanmayan çöp sorunu!
Park halindeki araç cayır cayır yandı!
Park halindeki araç cayır cayır yandı!
Tanker evin bahçesine girdi
Tanker evin bahçesine girdi
Turisti dolandırma hevesi pahalıya patladı
Turisti dolandırma hevesi pahalıya patladı
Anaokulunda şok görüntüler! Gerçek ne?
Anaokulunda şok görüntüler! Gerçek ne?
Daha Fazla Video Göster