Küçük Amar yıllardır deri hastalığı ile mücadele ediyor! Vücudu yaralar içinde

Amar henüz 10 yaşında ve doğduğu günden bu yana amansız bir deri hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudu yaralar içinde, ailesi çaresiz. Küçük çocuğun hayali sağlığına kavuştuktan sonra eğitimini tamamlayıp öğretmen olmak.

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