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Küçücük camdan girip, 5 şoförün ekmek parasını çaldı

Küçücük camdan girip, 5 şoförün ekmek parasını çaldı

İHA
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Giriş: 31.07.2024 09:51
Denizli'de yarı açık bırakılan camlardan girdiği 5 şehit içi minibüsünden 8 bin lira çalan şüpheli, son işinde güvenlik kamerasına takıldı. Şoförün namaz kılmaya gitmesini fırsat bilen şüpheli, çaldığı paralarda birlikte saklandığı inşaata yakalandı.
Küçücük camdan girip, 5 şoförün parasını çaldı
Küçücük camdan girip, 5 şoförün parasını çaldı
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